Kitazawa Sangyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kitazawa Sangyo hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitazawa Sangyo 8,36 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kitazawa Sangyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at