Kitazawa Sangyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kitazawa Sangyo hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,92 JPY, nach 13,08 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,63 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,81 Milliarden JPY.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,85 JPY gegenüber 34,88 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at