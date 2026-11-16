|
16.11.2026 06:31:29
Kitazawa Sangyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kitazawa Sangyo stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 8,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitazawa Sangyo 9,63 JPY je Aktie eingenommen.
Kitazawa Sangyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.