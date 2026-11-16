Kitazawa Sangyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kitazawa Sangyo stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 8,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitazawa Sangyo 9,63 JPY je Aktie eingenommen.

Kitazawa Sangyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at