Kitazawa Sangyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kitazawa Sangyo hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kitazawa Sangyo ein EPS von 7,81 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at