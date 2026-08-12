Kitazawa Sangyo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kitazawa Sangyo präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 6,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kitazawa Sangyo noch ein Gewinn pro Aktie von -3,560 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kitazawa Sangyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at