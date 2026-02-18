Kitchen Culture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kitchen Culture hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,25 Prozent auf 0,2 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen SGD gelegen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kitchen Culture im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 15,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,44 Millionen SGD. Im Vorjahr waren 0,52 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at