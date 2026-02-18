|
18.02.2026 06:31:28
Kitchen Culture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kitchen Culture hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,25 Prozent auf 0,2 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen SGD gelegen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Kitchen Culture im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 15,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,44 Millionen SGD. Im Vorjahr waren 0,52 Millionen SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.