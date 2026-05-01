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01.05.2026 06:31:29
Kite Realty Group Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kite Realty Group Trust ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kite Realty Group Trust die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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