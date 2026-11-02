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02.11.2026 06:31:29
Kite Realty Group Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kite Realty Group Trust hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kite Realty Group Trust ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kite Realty Group Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 191,9 Millionen USD im Vergleich zu 207,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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