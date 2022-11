Kite Realty Group Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kite Realty Group Trust präsentierte in der am 03.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 200,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at