Kite Realty Group Trust stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kite Realty Group Trust hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kite Realty Group Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 207,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 217,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,37 USD beziffert, während im Vorjahr 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 853,19 Millionen USD, während im Vorjahr 847,85 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at