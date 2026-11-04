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04.11.2026 06:31:28
Kitex Garments legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kitex Garments hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,080 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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