14.11.2025 06:31:28
Kitex Garments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kitex Garments hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitex Garments 1,87 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,44 Prozent zurück. Hier wurden 1,22 Milliarden INR gegenüber 2,16 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
