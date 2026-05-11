KITOKU SHINRYO präsentierte Quartalsergebnisse

KITOKU SHINRYO hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 88,58 JPY gegenüber 158,00 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at