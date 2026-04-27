Kitron ASA (New informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kitron ASA (New präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at