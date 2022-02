Kitron ASA (New mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kitron ASA (New präsentierte in der am 11.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 0,230 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitron ASA (New 0,260 NOK je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 949,0 Millionen NOK, gegenüber 991,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,30 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 NOK. Im Vorjahr hatte Kitron ASA (New 1,18 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,96 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,71 Milliarden NOK.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,911 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,72 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at