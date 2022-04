Kitron ASA (New präsentierte Quartalsergebnisse

Kitron ASA (New lud am 27.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,225 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 NOK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,43 Milliarden NOK gegenüber 937,5 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,257 NOK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,39 Milliarden NOK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at