06.03.2026 06:31:28
Kits Eyecare gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kits Eyecare hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 53,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kits Eyecare 44,8 Millionen CAD umgesetzt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,100 CAD im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 202,46 Millionen CAD gegenüber 159,34 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
