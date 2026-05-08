Kits Eyecare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kits Eyecare hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,06 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kits Eyecare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57,5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at