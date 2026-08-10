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10.08.2026 06:31:29
KITZ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KITZ präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,40 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KITZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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