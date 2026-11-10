KITZ stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KITZ hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KITZ 32,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at