KITZ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KITZ hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

KITZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,09 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat KITZ 44,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at