KITZ: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KITZ hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,06 JPY gegenüber 33,25 JPY im Vorjahresquartal.

KITZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at