07.11.2025 06:31:29
Kiwetinohk Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kiwetinohk Energy hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Kiwetinohk Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 143,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 23,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
