Kiwoom Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kiwoom Securities veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19461,89 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 8906,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9 395,97 Milliarden KRW – ein Plus von 979,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kiwoom Securities 870,66 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 18047,81 KRW sowie einem Umsatz von 780,18 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at