Kiwoom Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Kiwoom Securities hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25928,92 KRW. Im Vorjahresviertel waren 12392,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 16 073,18 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 871,80 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at