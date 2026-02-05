Kiwoom Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kiwoom Securities hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9231,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5935,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 586,24 Milliarden KRW – ein Plus von 793,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kiwoom Securities 625,05 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 9344,21 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 601,57 Milliarden KRW gerechnet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 41682,89 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 31269,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17 121,70 Milliarden KRW gegenüber 2 955,83 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 44378,59 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2 382,72 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at