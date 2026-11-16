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16.11.2026 06:31:29
Kiwoom Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kiwoom Securities hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 6781,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kiwoom Securities 13377,00 KRW je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kiwoom Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 180,75 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 064,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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