KIYO Learning präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KIYO Learning hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,76 JPY gegenüber 15,09 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at