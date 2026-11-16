KIYO Learning: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KIYO Learning hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,95 JPY gegenüber 30,24 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat KIYO Learning mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at