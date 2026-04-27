Kjell Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kjell Group Registered hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,580 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 487,4 Millionen SEK, gegenüber 561,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at