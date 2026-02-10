Kjell Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kjell Group Registered hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Kjell Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kjell Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 697,2 Millionen SEK im Vergleich zu 773,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Kjell Group Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 6,510 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Kjell Group Registered im vergangenen Geschäftsjahr 2,38 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kjell Group Registered 2,58 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,295 SEK und einen Umsatz von 2,38 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at