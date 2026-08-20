Kjell Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kjell Group Registered präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 SEK gegenüber -0,310 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 574,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 529,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at