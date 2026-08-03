KK Aozora Ginko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KK Aozora Ginko hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83,00 JPY gegenüber 45,71 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KK Aozora Ginko einen Umsatz von 53,91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at