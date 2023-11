KK Aozora Ginko hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KK Aozora Ginko hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 45,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 60,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 68,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 54,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 48,97 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 21,60 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at