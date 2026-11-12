KK Aozora Ginko präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KK Aozora Ginko hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 52,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KK Aozora Ginko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 59,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at