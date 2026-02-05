KK Aozora Ginko: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KK Aozora Ginko stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 59,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KK Aozora Ginko noch ein Gewinn pro Aktie von 30,30 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 57,25 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KK Aozora Ginko 54,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at