KK Aozora Ginko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KK Aozora Ginko präsentierte in der am 13.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -301,33 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KK Aozora Ginko ein EPS von -59,870 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KK Aozora Ginko im vergangenen Quartal 52,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KK Aozora Ginko 46,99 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 427,210 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 74,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 221,82 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 166,33 Milliarden JPY im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 292,153 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 50,63 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at