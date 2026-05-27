Kkalpana Industries (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kkalpana Industries (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 98,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,080 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Kkalpana Industries (India) ein EPS von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,76 Prozent auf 373,55 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 404,99 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at