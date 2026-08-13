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13.08.2026 06:31:29
Kkalpana Industries (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kkalpana Industries (India) hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,7 Millionen INR – eine Minderung von 56,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,2 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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