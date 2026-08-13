Kkalpana Industries (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kkalpana Industries (India) hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,7 Millionen INR – eine Minderung von 56,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at