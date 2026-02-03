KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
04.02.2026 00:27:39
KKR, Singtel buy STT GDC for S$6.6 billion in one of Asia’s largest data centre deals
KKR and Singtel will own stakes of 75% and 25%, respectively, in the companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
