KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
04.02.2026 00:27:39
KKR, Singtel-led consortium buys STT GDC for S$6.6 billion
KKR and Singtel will own stakes of 75 per cent and 25 per cent respectively in the company.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
