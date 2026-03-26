KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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26.03.2026 19:33:01
KKR Acquires Nothing Bundt Cakes From Roark Capital For $2 Billion
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