KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
02.07.2026 01:49:10
KKR-backed South Korea fashion retailer Musinsa ramps up Asia store push ahead of IPO
The company will accelerate its footprint abroad, targeting 100 stores in China by 2030 to challenge UniqloWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!