Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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18.06.2026 04:20:45
KKR bets US$1.4 billion on aircraft leasing, eyes airlines, Boeing and Airbus
Since 2018, the private equity firm and Altavair have acquired 188 aircraft and engine assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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