KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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18.06.2026 04:20:45
KKR bets US$1.4 billion on aircraft leasing as Boeing and Airbus supply shortages boost demand
Since 2018, the private equity firm and Altavair have acquired 188 aircraft and engine assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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