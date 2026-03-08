KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
08.03.2026 11:00:05
KKR eyes multibillion-dollar sale of data centre cooling company
Private capital firm seeks big return on investment in CoolIT Systems as AI boom boosts valuationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
