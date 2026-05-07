KKR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KKR präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,00 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KKR einen Umsatz von 3,10 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at