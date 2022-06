KKR, GIP, Stonepeak bieten für Telekom-Masten - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--KKR & Co, Global Infrastructure Partners und Stonepeak Partners haben einem Agenturbericht zufolge gemeinsam ein verbindliches Angebot für eine Mehrheitsbeteiligung an der 20-Milliarden-Euro schweren Funkmastensparte der Deutschen Telekom AG abgegeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie konkurrieren mit einem Konsortium aus der kanadischen Investmentfirma Brookfield Asset Management Inc. und der spanischen Cellnex Telecom SA, die ein bestätigendes Angebot für einen Teil des Geschäfts der Deutschen Telekom abgegeben haben, so die Personen, die nicht genannt werden wollten.

Ein Telekom-Sprecher wollte den Bericht Dow Jones Newswires gegenüber nicht kommentieren.

Die Beratungen sind den Informanten zufolge noch im Gange, und es könnten noch weitere Bieter auftauchen. Die börsennotierte Infrastruktureinheit der Vodafone Group Plc, Vantage Towers AG, ist an den Türmen der Deutschen Telekom interessiert und könnte allein oder mit einem Partner ein Angebot abgeben, sagte eine der Personen. Auch die Investmentfirma Digitalbridge Group Inc. hat das Geschäft geprüft, wie Bloomberg News im Mai berichtete.

Vertreter von Brookfield, Cellnex, Stonepeak und Vantage lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab. Sprecher von KKR und GIP reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme durch Bloomberg.

Europas angeschlagene Telefongesellschaften haben unter dem Druck, Barmittel zu beschaffen und die Kosten für neue Netzinvestitionen zu senken, begonnen, ihre Mobilfunkmasten in separate Einheiten auszugliedern oder sie zu verkaufen. Für Private-Equity-Firmen ist die Telekommunikations-Infrastruktur wegen ihrer stetigen, langfristigen Renditen attraktiv. Cellnex, der größte europäische Mastbetreiber, besitzt bereits laut Bloomberg gemeinsam mit der Deutschen Telekom Masten in der Schweiz und in den Niederlanden. Deutschland sei der einzige große europäische Markt, auf dem Cellnex noch keine Präsenz aufbauen konnte.

