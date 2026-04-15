SAMSUNG SDS Aktie
WKN DE: A12EJU / ISIN: KR7018260000
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15.04.2026 14:14:31
KKR Invests $820 Million In South Korean IT Firm Samsung SDS
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Nachrichten zu SAMSUNG SDS CO.LTD.
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08.04.26
|Erste Schätzungen: SAMSUNG SDS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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21.01.26
|Ausblick: SAMSUNG SDS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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07.01.26
|Erste Schätzungen: SAMSUNG SDS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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29.10.25
|Ausblick: SAMSUNG SDS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SAMSUNG SDS CO.LTD.
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|KKR & Co Inc.
|86,98
|-1,52%
|Samsung
|211 000,00
|2,18%
|Samsung ADRs
|2 130,00
|4,67%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|144 600,00
|2,26%
|Samsung GDRS
|3 080,00
|3,01%
|SAMSUNG SDS CO.LTD.
|178 600,00
|17,89%
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