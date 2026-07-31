Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
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31.07.2026 21:12:50
KKR nears $4bn deal to buy medical device maker Integer Holdings
Healthcare company was recently targeted by an activist hedge fund established by an Elliott Management alumnusWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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